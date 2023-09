«Disneyland Paris è una fabbrica mangia soldi, ho speso più di mille euro»​

di Redazione web

Qualunque bambino sogna di andare almeno una volta a Disneyland. Lo stesso, però, non lo si può dire per i genitori. Il costo eccessivo dei biglietti d'ingresso, infatti, se la famiglia è anche numerosa, potrebbe superare i mille euro.

A raccontarlo è Mario Zelaya che ha condiviso la sua storia su TikTok. L'uomo ha spiegato che una recente visita a Disneyland Paris con sua moglie e i suoi due figli gli è venuta a costare 1.200 dollari e cioè, circa 1.100 euro. Ecco come si è sfogato.

«File interminabili»

Mario Zelaya aveva acquistato il biglietto standard da 120 dollari a persona, circa 100 euro. Poi, però, pensando alle lunghe file ha deciso di versarne altrettanti per avere i pass premier e cioè i biglietti che consentono di saltare la fila.

«È pazzesco quanto sia costosa la Disney. Non importa se è a Parigi, Orlando o in California, è sempre così», ha detto mostrando un video di una lunga fila per una «corsa schifosa» con un tempo di attesa di un'ora e 15 minuti senza il pass premier.

L'uomo ha notato proprio in quel momento che se non avesse acquistato i pass premier, lui e la sua famiglia avrebbero aspettato «più di 25 ore» per salire sulle varie giostre.

«Le file sono infinite, il mio consiglio: non andare a Disneyland: è solo la più grande macchina per stampare soldi sulla Terra», ha proseguito nel video social.

I prezzi di Disneyland

Negli ultimi 50 anni, i prezzi dei biglietti sono aumentati in modo esorbitante.

Il video di Zelaya aveva sotto scritto: «Ecco le regole Disney: aspettatevi tempi di attesa pazzeschi. Se non vuoi aspettare in fila, aspettati un conto salato per passare a un Premier Pass. Se invece decidete di fare la fila perché l'abbonamento Premier non copre tutte le corse, aspettatevi comunque un conto salato».

