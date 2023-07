Famiglia con 22 figli va in vacanza 17 volte in due anni: «Da Disneyland alle Maldive». Ma come hanno fatto?

di Redazione web

Non è chiaro se sia più un record fare 17 vacanze in due anni o avere 22 figli, ma Sue e Noel Radford sarebbero i rappresentanti assoluti di entrambe le categorie. I due genitori, infatti, da dicembre 2021 ad oggi hanno soggiornato tra Cornovaglia e New York portando con se tutti o solo alcuni dei loro figli.

Soprattutto i più piccoli, più inclini a seguire i genitori nei viaggi, si sono godui Disneyland Paris, mentre la coppia ha trascorso il proprio anniversario alle Maldive lasciando i 22 figli a casa.

I viaggi di una famiglia numerosa

Durante il Natale di due anni fa, la coppia che ha creato una famiglia numerosa ha portato 13 dei loro figli a incontrare Babbo Natale e godersi le corse degli husky sulla neve.

Lo stesso mese, Sue e Noel hanno lasciato i bambini e si sono goduti un viaggio alle Maldive per il loro trentesimo anniversario di matrimonio.

Poi a Disneyland Paris per i regali di Natale festeggiato in Lapponia. Sue e le sue figlie più grandi, l'anno successivo si sono godute un viaggio a New York come sorpresa per il papà. Proseguendo, con il camper, hanno visitato il lago di District e altri luoghi del Regno Unito.

Quest'anno hanno avuto anche la loro giusta dose di vacanze, da Disney World in Florida alla Cornovaglia.

Sue e Noel sono genitori di Chris, 33 anni, Sophie, 29, Chloe, 27, Jack, 25, Daniel, 24, Luke, 22, Millie, 22, Katie, 20, James, 19, Ellie, 17, Aimee, 16, Josh, 15, Max, 14, Tillie, 12, Oscar, 11, Casper, 10, Hallie, sette, Phoebe, sei, Archie, cinque, Bonnie, quattro e Heidie, due.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Luglio 2023, 19:37

