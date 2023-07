«La mia amica non ha portato un regalo a mio figlio neonato, sono delusa». La mamma si sfoga, ma piovono critiche

di Redazione web

Quando nasce un bambino, non è insolito portare con sé un piccolo dono di buon augurio per il neonato durante la prima visita ai neogenitori. Non è certo un obbligo, ma una giovane mamma non è riuscita a nascondere stupore e delusione quando un'amica, che era andata a trovarla per conoscere il nuovo arrivato, si è presentata a mani vuote. La donna ha condiviso il suo stato d'animo su un forum per genitori, chiedendo se fosse stata lei a sbagliare aspettandosi un regalo.

Niente regalo, mamma delusa

La neomamma ha pubblicato un post sul forum per genitori Mumsnet, spiegando quanto le era accaduto. «È irragionevole aspettarsi un regalo per il mio neonato?», scrive. «Se mai visitassi un membro della famiglia o un amico per vedere il suo bambino appena nato, porterei sempre un regalo per il piccolo.

I commenti

Il post ha generato una discussione nel forum, in cui gli utenti hanno risposto con sarcarsmo alla domanda della neomamma, mostrandosi sostanzialmente dalla parte dell'amica. «Il tuo neonato è molto deluso?», scherza una persona. «Le hai addirittura permesso di vedere tuo figlio? Avrebbe docuto presentarsi in ginocchio», la prende in giro un altro. Alcuni utenti si sono chiesti perché l'autrice del post attribuisse una tale importanza ai regali. Un membro ha commentato: «Non eri contenta di vederla ed entusiasta di mostrare il tuo bambino? Sei una cattiva amica».

