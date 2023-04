«I miei genitori pensionati e in buona salute non vogliono fare da babysitter ai nipoti. Sono indignata, sbaglio?»

di Redazione web

Trovare una persona di fiducia che badi ai figli mentre i genitori sono a lavoro è per ogni famiglia una questione di fondamentale importanza e che ha - ovviamente - dei costi. Una mamma è rimasta indignata dopo essere stata costretta a trovare e pagare una babysitter, dal momento che credeva avrebbe potuto fare affidamento sui propri genitori - entrambi pensionati e in buona salute - per provvedere ai suoi figli.

Nonni, non babysitter

La mamma ha condiviso la sua esperienza su Mumsnet, una piattaforma dedicata ai genitori, in cerca di un confronto. La donna ha spiegato che i nonni adorano passare il tempo con i nipoti, ma non hanno voglia di farlo con regolarità e quindi non vi si può fare affidamento come babysitter. «Ho bambini piccoli e nessun problema di assistenza all'infanzia a parte il costo orrendo - ha scritto nel suo post -. I miei genitori, come molti altri che conosco, amano stare con i miei figli ma è praticamente sempre alle loro condizioni. Penso che sia moralmente sbagliato. Fortunatamente posso permettermi l'assistenza all'infanzia e l'asilo nido, ma forse se non potessi ne soffrirei molto di più. So che è facile per me dire questo ora, ma penso che se i miei figli dovessero avere figli, io li aiuterei di mia spontanea volontà. So che in altre culture questa è la normalità e le famiglie sono molto più unite. È quindi irragionevole pensare che esista un obbligo morale da parte dei nonni nel dare una qualche forma di contributo, per quanto piccolo, per l'assistenza ai nipoti?».

I commenti

Lo sfogo della mamma ha collezionato commenti dai toni contrastanti. Mentre alcuni concordavano sul fatto che si sarebbero sentiti sconvolti se i loro genitori non si fossero offerti di aiutarli con i figli, altri hanno commentato che non esiste alcun obbligo per i nonni di fare da babysitter gratuitamente. Un utente ha scritto: «Tanto di guadagnato se vogliono farlo, ma hanno già cresciuto i loro figli e non hanno obbligato te a farne. È stata una tua scelta». Un altro ha detto: «Molti ti diranno che non ti devono nulla, ma io sono d'accordo con te». Un altro ancora ha commentato: «Mia suocera ha provato a convincerci a cambiare città e comprare una casa nella sua strada per poterci aiutare, ma sarebbe disposta a farlo solo mezza giornata a settimana».

