Compra tessuti online ma il suo pacco non arriva: «Il mio vicino mi ha inviato un biglietto con un'offerta che mi ha lasciato senza parole»

Immagina di fare un ordine online e di non riceverlo mai. L'incubo più frequente per chi è solito comprare oggetti in questo modo è accaduto ad un uomo che ha denunciato il furto del pacco da parte del vicino. Secondo quanto ha raccontato, infatti, pare che il suo articolo non sia mai arrivato.

Scopriamo insieme cos'è successo.

Il furto del vicino

Il protagonista di questa disavventura ha raccontato quanto è accaduto sul forum Reddit, chiedendo così un parere agli utenti.

Il vicino ha addirittura inserito casualmente la marca del tessuto, confermando in questo modo che l'acquisto era proprio quello effettuato dal malcapitato.

Il biglietto del vicino

«Ciao! Sono Sam, vivo in fondo alla strada. Qualche settimana fa, ci è stato consegnato per errore del tessuto, ne abbiamo ancora un rotolo se sei interessato ad acquistarlo. Lo stiamo vendendo ma se vuoi possiamo scambiarlo con qualcos'altro, potremmo trovare una soluzione. Mandami un messaggio se sei interessato», si leggeva nella nota.

L'uomo si è infuriato e ha chiesto agli utenti cosa avrebbe dovuto fare.

In molti gli hanno consigliato di spiegargli che era un ordine che gli apparteneva e che avrebbe dovuto restituirglielo senza chiedergli nulla in cambio. Altri, invece, gli hanno suggerito di lasciar perdere e provare a scambiare il prodotto con qualcosa che non gli serviva più così da fare anche pulizia nella sua abitazione.

