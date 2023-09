«La figlia di 6 anni del mio vicino non smette di farmi regali, la odio»

di Redazione web

Tra le regole mai scritte del buon vicino di casa c'è sicuramente quello di fare regali, non invadenti e possibilmente utili. Capita a volte, però, che il vicino diventi un po' troppo generoso e qualcosa possa andare storto.

Ecco quanto è accaduto ad una donna che si è ritrovata la buca della posta invasa dai pensierini di una bambina di 6 anni, la figlia del suo vicino di casa, che non ha mai smesso di porgere i propri doni, anche quando non erano ben accetti. Ecco cosa è successo.

Fa un regalo e lascia un bigliettino per scusarsi dei lavori in casa: la reazione del vicino è tutta da ridere

Bimba compie 9 anni, il regalo speciale della mamma: una parrucca fatta con i suoi capelli. Il video emoziona il web

I regali di vicinato

Secondo il racconto della donna, pare che la figlia del suo vicino di casa fosse esagerata nel porgerle dei regali: «Sono già piena dei disegni e dei giochi dei miei figli, non ho bisogno anche di quelli degli altri - ha scritto la donna sul forum Mumset, sul quale ha cercato supporto dagli altri utenti -.

La storia ha inizio durante il periodo del lockdown dovuto alla pandemia, quando la bambina trascorreva le ore a disegnare a casa e decideva di regalare questi fogli artistici alla vicina di casa: «Dopo il lockdown i regai si sono intensificati e ho chiesto ai genitori di lasciarmi in pace e che i regali non erano graditi. L'ho fatto presente in modo gentile e mi sono resa conto che qualcosa era cambiato».

Di recente, però, pare che le cose non siano migliorate.

«Devi coglierla in flagrante. Apri la porta e dille molto chiaramente: 'No, grazie, cara. È molto gentile da parte tua, ma il mio cane li mangerà e poi morirà. Non vorresti far morire il mio ​​cane, vero?'», le ha scritto un utente commentando la situazione e provando a darle un consiglio. Tanti, infatti, hanno immaginato possibili modi per liberarsi della bambina, mentre altri sostengono che non le costerebbe nulla accettarli e poi buttarli se non sono graditi o donarli a bambini poveri.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Settembre 2023, 17:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA