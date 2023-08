Fa un regalo e lascia un bigliettino per scusarsi dei lavori in casa: la reazione del vicino è tutta da ridere

di Redazione web

Quando si iniziano dei lavori di ristrutturazione in un appartamento di un condominio le lamentele sono all'ordine del giorno. Per indorare la pillola e rendersi meno antipatica ai suoi vicini, una signora ha deciso di scrivere a mano un bigliettino in cui avvisava dei lavori e si scusava dei rumori. Al messaggio scritto, inoltre, ha aggiunto un regalino personalizzato per ogni inquilino.

Il gesto, però, pare non sia stato gradito: scopriamo insieme perché.

«Quel palazzo è infestato dai fantasmi»: per l'esorcismo intervengono il prete e l'imam

Sesso del figlio troppo rumoroso, maxi-multa di 900 euro alla mamma dopo la denuncia dei vicini

I lavori di ristrutturazione

«Vivo in un condominio e per un problema in casa sono stata costretta a fare dei lavori di ristrutturazione.

Ma qualcosa pare sia andato storto e uno dei suoi vicini sembra non aver gradito il messaggio.

Il messaggio indesiderato

«Mi ha chiamato 'incredibilmente maleducata' per aver inviato un biglietto e un regalo invece di bussare alla sua porta. Non voglio bussare alla sua porta perché parlerà per 3 ore di se stesso e si lamenterà di me come vicina e di cosa potrei fare meglio - ha spiegato la donna sul forum chiedendo consiglio - Poi mi ha detto che dovevo inviare un'e-mail. Non ho l'e-mail di tutti e sono contento della mia nota scritta a mano. Quando ha ottenuto il mio numero ha iniziato a chiamarmi e mandarmi messaggi per le sue lamentele, quindi l'ho bloccato».

Il problema pare fosse legato al fatto che il signore più anziano non accetti mai il comportamento della donna e che anche in passato le abbia creato delle ansie per questione legate al palazzo.

Spiegando di essersi ampiamente scusata, si è chiesta: «È così eccessivo far recapitare un regalo ai vicini? Sono io l'inquilina eccessiva o lui?»

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Agosto 2023, 21:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA