«Odio i cani e i loro padroni: mi danno della psicopatica, ma ho ragione»: la lettera scatena la polemica

Il cane è da sempre il miglior amico dell'uomo, ma la sua presenza ha sempre diviso. C'è chi ama la presenza degli animali a quattro zampe e chi, invece, proprio non riesce ad averne uno.

E negli ultimi anni c'è stato un vero e proprio boom di acquisti e adozioni. Sarà a causa della pandemia da Covid, che ha aumentato il bisogno di compagnia, o per un'apertura sempre maggiore verso gli animali domestici. Adesso i proprietari di cani si sono davvero moltiplicati. E in Gran Bretagna è scoppiata una vera e propria polemica social dopo la pubblicazione di un articolo del Daily Mail.

«Solo io odio il culto dei cani?»

Il tabloid inglese ha pubblicato sul proprio sito internet un articolo che infiamma una polemica mai decaduta, magari latente per tempo, e pronta a scoppiare con ancor più ardore alla prima occasione. Da una parte gli amanti degli animali e i proprietari dei cani, dall'altra chi proprio non può sopportarli.

«Solo io odio il culto dei cani? I padroni mi guardano con disprezzo, sembro quasi una psicopatica quando dimostro disprezzo nell'essere leccata da una lingua che fino a pochi secondi prima stava pulendo un sedere». Inizia così la lettera di Helen Carroll che in pochi istanti ha scatenato un vero e proprio putiferio.

La donna spiega che negli ultimi anni è scoppiata una vera e propria ossessione verso gli amici a quattro zampe. Mentre fino a qualche anno fa i simpatici amici dell'uomo erano relegati alle loro cucce e a qualche carezza sporadica, adesso, c'è chi affitta dog sitter in casi estremi o, sennò, si porta dietro in ogni occasione il proprio animale domestico.

Sui social, sempre secondo la donna, tutti pubblicano costantemente e quasi compulsivo foto del proprio cane e la cura maniacale rivolta alla loro pulizia e salute è disturbante.

Helen ha iniziato a nutrire, negli anni, un odio viscerale nei confronti dei cani e di chi li pone su un vero e proprio altare e il suo parere ha scatenato l'ira degli amanti degli animali.

La polemica social

Se da un lato c'è chi capisce il suo punto di vista additando i padroni di poco rispetto verso chi non la pensa come loro, dall'altra un'ondata di critiche ha raggiunto la donna. «Come fai a odiare degli animali così fedeli e capaci di donare amare vero e sincero?», scrive un utente sotto al post pubblicato sui social dal tabloid. «Che ci siano padroni maleducati non lo metto in dubbio, ma se nutri un odio così profondo verso i cani sei veramente psicopatica», fa eco un'altra utente.

La polemica è così accesa che in poche ore la lettera della donna è diventata virale, facendo il giro del mondo in una contesa che, però, non sembra possa avere un vincitore.

Lunedì 7 Agosto 2023

