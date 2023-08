Roma, cane abbandonato in strada e salvato da una giovane coppia: l’avevano rinchiuso in una gabbia

di Alessia Perreca

Piccolo, impaurito, spaesato e chiuso all’interno di una gabbia lasciata in strada. E’apparso così un cagnolino ritrovato domenica mattina - alle prime luci dell’alba - da una giovane coppia in via Luigi de Marchi, nella zona di Fonte Laurentina. Il cucciolo è stato molto probabilmente abbandonato per strada sotto alcune piante e senza la minima possibilità di potersi muovere e cercare un altro luogo dove ripararsi e fuggire dalle temperature afose. I due ragazzi l’hanno portato nella loro abitazione e dopo un ciclo di vaccini verrà sicuramente affidato nella mani di qualcuno pronto ad occuparsene con amore e rispetto.

IL SALVATAGGIO

Domenica mattina, poco dopo le 5, Alexandro esce di casa per la consueta passeggiata mattutina insieme al suo amico a quattro zampe ( un lupo cecoslovacco, ndr) quando ha sentito alcuni incessanti guaiti provenire dalla strada. L’amara scoperta nel constatare che si trattava di un piccolo cagnolino, un pastore maremmano. «Era nascosto sotto alcune piante e dentro a una gabbia», racconta al Messaggero il giovane. Alla vista di quel povero cagnolino solo e sofferente, Alexandro non ha avuto alcun dubbio: ha preso il quadrupede e l’ha portato nella sua casa dove vive insieme alla compagna Medallith Elizabeth. «E’ qui con noi, sta bene e l'abbiamo chiamato Cocco. Il veterinario ha detto che non possiamo ancora vaccinarlo perché piccolo». Al momento del ritrovamento le condizioni del cane erano abbastanza buone. «E’ stato sicuramente abbandonato da qualcuno. Fino a quando non sarà vaccinato lo terremo con noi. Poi, l’intenzione sarà quella di affidarlo a una famiglia», conclude Alexandro.

La storia di Cocco ha colpito molto anche il web.

Una tradizione purtroppo consolidata quella dell’abbandono di animali lungo le strade e autostrade italiane. Dati allarmanti che sembrano crescere ogni anno sempre di più, in particolare modo nel periodo estivo. Secondo il Codice Penale abbandonare un animale costituisce un reato penale punibile - oltre all’arresto di un anno - anche con il pagamento di una multa che può arrivare fino ai 10mila euro.

«Come si arriva a mettere in atto un gesto simile?», è la domanda che ogni persona perbene si pone ogni qualvolta vede un amico a quattro zampe solo in strada. Non sempre è facile dare una risposta. La certezza, però, è una: c’è chi preferisce trascorrere le vacanze senza l’affetto ( vero) di un cucciolo dai grandi occhi perché - quasi certamente - divenuto un grande ostacolo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Agosto 2023, 16:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA