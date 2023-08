Il cane scappa di casa alle 4 del mattino, poi suona al campanello del vicino: la visita inaspettata

di Redazione web

I cani non sono solo amici fedeli e affettuosi, ma anche una fonte pressocché inesauribile di episodi buffi e divertenti. È il caso di Bruce, un American Bully protagonista di un video su TikTok che ha collezionato oltre 34 milioni di visualizzazioni. Il cane è scappato di casa durante la notte e ha deciso di fare visita al vicino alle 4 del mattino, presentandosi alla porta.

Orso sembra un essere umano travestito, il video del mistero. Lo zoo costretto a smentire: «È un animale»

Il video condiviso dal profilo TikTok @omg_its_char è stato registrato dalla telecamera di sorveglianza installata sulla porta di casa, e la scena ha conquistato gli utenti. Sono le quattro del mattino, quando il ragazzo riceve una visita inaspettata: qualcuno suona al campanello, e con suo grande stupore si tratta di Bruce, il cane dei vicini. L'American Bully balza sulle zampe posteriori e comincia a graffiare la porta in preda all'eccitazione, fino a quando non riesce a suonare il campanello. La sua reazione al suono è di stupore, così come gli sguardi che rivolge alla telecamera regalando dei primi piani molto divertenti.

In un aggiornamento del video virale, @omg_its_char ha condiviso i dettagli di questo incontro a tarda notte.

I commenti

Il video ha collezionato quasi 16mila commenti provenienti da ogni parte del mondo, tra quanti hanno trovato adorabile il movimento della testa di Bruce a tempo con il suono del campanello e quanti avrebbero decisamente avuto la stessa reazione del proprietario di casa che gli ha permesso di entrare a giocare.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Agosto 2023, 09:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA