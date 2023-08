Rita Dalla Chiesa, morto il suo cagnolino Pedro. L'addio struggente: «Per sempre io e te»

di Redazione Web

«Per sempre così, tu e io a guardare il mare. Pedro, piccolo grande amore mio». Sono queste le parole che Rita Dalla Chiesa ha scritto a corredo di una foto con il suo cagnolino Pedro, pubblicata nelle sue Instagram stories. Non è un momento semplice per la conduttrice che, nelle ultime ore, ha annunciato la morte del suo cagnolino Pedro, venuto a mancare dopo venti anni di vita insieme. Il tenero post che ha pubblicato la giornalista sul suo profilo Instagram non è passato inosservato ai suoi fan, i quali hanno inviato messaggi di cordoglio. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«Era il mio cagnolino - ha scritto Rita Dalla Chiesa a corredo del post Instagram -.

Poi, ha aggiunto: «Lo so che mi aspetterai, Pedrito mio. Ma che dolore, adesso. (Eri l’unico che si fidava di me anche quando guidavo e cucinavo)».

Numerosissimi sono stati i messaggi di vicinanza dei fan a Rita Dalla Chiesa. «Un dolore immenso adesso lui sarà sempre nel tuo cuore», ha scritto una fan. E ancora: «Parole bellissime per descrivere questo vuoto enorme, parole che vengono dal cuore. Perchè questa dolcissima creatura ha incatenato per sempre il suo cuore nel passato ed anche nel futuro, signora Rita. Loro ci attendono, felici, scodinzolando tutto il loro amore».

