Rita Dalla Chiesa: «Epurazione Rai, fuori tutti e dentro gli amici degli amici? Niente di più vergognosamente falso»

di Redazione web

Rita Dalla Chiesa ha commentato duramente quella che, a detta di alcuni, sembra essere «una vera e propria epurazione in Rai». La vicecapogruppo degli azzurri a Montecitorio e membro della Commissione di Vigilanza Rai per Forza Italia ha aspramente criticato chi sostiene che la direzione Rai e il governo stiano facendo terra bruciata nel servizio pubblico.

«Fuori tutti, e dentro gli amici degli amici. Niente di più vergognosamente falso», ha dichiarato in una nota Rita Dalla Chiesa, secondo cui, la libertà di pensiero costa fatica anche a loro.

Che Tempo che Fa, Fabio Fazio all'ultima puntata in Rai: «Topo Gigio era di destra o di sinistra?». Il monologo in diretta tv

Pino Insegno a L'eredità, il dopo Flavio Insinna scatena le polemiche: «Per chiari meriti...»

Rita Dalla Chiesa contro gli intelletuali di sinistra

«Secondo molte persone di sinistra, giornalisti, politici e 'intellettuali', la Rai starebbe facendo un'epurazione durissima al suo interno. Fuori tutti, e dentro gli amici degli amici. Niente di più vergognosamente falso. Stanno facendo tutto da soli. I Fazio, le Annunziata, ma anche tutti gli altri che stanno pensando di andarsene, non sono mai stati al centro di una rottamazione voluta dal centrodestra», dichiara in una nota Rita Dalla Chiesa.

La conduttrice e politica sostiene che "gli intellettuali di sinistra" stiano facendo del vittimismo: «Addirittura erano stati riconfermati.

Ma se lo sono ricordati adesso che la #Rai e’ la televisione di Stato e non dei partiti???? E in tutti questi anni a chi è’ “appartenuta”? Ah, si, ce lo sta ricordando adesso a @chetempochefa @robertosaviano … — rita dalla chiesa🇮🇹 (@ritadallachiesa) May 28, 2023

«Non hanno capito che proprio questo governo non avrebbe mai fatto a loro quello che è stato fatto a tanti di noi, me compresa, in tutti questi anni. Solo perché non ci adeguavamo al pensiero unico. Peccato. Avrebbero potuto dimostrare la loro forza, stando all'opposizione - continua Rita Dalla Chiesa -. Avrebbero potuto essere la famosa voce fuori dal coro. Avrebbero mantenuto la stima e il rispetto del loro pubblico. Invece - conclude - hanno preferito far credere di essere stati cacciati, da noi brutti e cattivi. Sapete che c'è? Che la libertà di pensiero costa fatica. Troppo comodo, così».

Come risponderanno i diretti interessati a tali dichiarazioni?

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Maggio 2023, 12:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA