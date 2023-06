Rita Dalla Chiesa attacca Fabio Fazio: «Da lui sempre gli stessi ospiti. Io e mio fratello mai invitati»

di Redazione Web

Rita Dalla Chiesa si scaglia contro gli addii di Fabio Fazio e Lucia Annunziata alla Rai. La deputata di Forza Italia ha prima rivelato che avrebbe continuato volentieri a svolgere il ruolo di opinionista senza troppi problemi: «Mi piaceva svolgere il ruolo di ospite da Alberto Matano a La Vita in diretta». Poi, chiamata a dare un'opinione su Che tempo che fa di Fabio Fazio, la deputata ha espresso apertamente il suo pensiero. Andiamo a vedere cosa ha detto a riguardo.

Le parole di Rita Dalla Chiesa

«Non mi ha mai invitata, ma non mi importa. Ad indignarmi è il fatto che non abbia mai ospitato mio fratello, un uomo di sinistra che ha compiuto mille battaglie contro la mafia, che ha scritto decine di libri e che è stimato da tutti, a livelli altissimi», ha raccontato in un'intervista a TvBlog. Poi, ha aggiunto: «Se penso che Che tempo che fa fosse un salotto pluralista? Assolutamente no, non c’era pluralismo negli inviti. C’era un giro di ospiti che era sempre lo stesso», ha concluso Rita Dalla Chiesa.

«Nessuno vuole la dittatura»

«Lucia Annunziata mi ha invitata, sì» - ha sottolineato Rita Dalla Chiesa -. Ma tutto questo solo perché selezionata da Tajani che mi portò con sé. Certo, mi sarebbe piaciuto che rimanesse al suo posto e che non se ne uscisse con quelle dichiarazioni. Mi piacciono le persone che restano sul campo anche quando sai che tutto può remarti contro». «Ha addossato la responsabilità agli altri, ma nessuno le aveva fatto nulla, il contratto era pronto e nessuno pensava di rimuoverla. Né lei, né Fazio. Nessuno vuole la dittatura”», ha concluso la deputata di Forza Italia.

