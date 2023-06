Giulia Tramontano, Rita Dalla Chiesa: «41 bis a chi uccide la propria compagna»

di Redazione web

Giulia Tramontano non aveva nessuna colpa e nemmeno il bambino del quale era incinta di 7 mesi. La 29enne aveva scoperto che il compagno, Alessandro Impagnatiello, intratteneva un'altra relazione. L'omicidio della giovane per mano del 30enne, ha sconvolto tutta Italia e sui social moltissimi vip hanno espresso il proprio cordoglio alla famiglia di Giulia. Rita Dalla Chiesa ha postato alcuni durissimi tweet in cui esprime il proprio pensiero a riguardo.

Il messaggio di Rita Dalla Chiesa

Rita Dalla Chiesa non ha di certo usato giri di parole per esprimere la propria rabbia in merito al caso di Giulia Tramontano. La conduttrice, su Twitter, ha scritto: «A sette mesi un bimbo è già formato, può nascere e diventare adulto. È duplice omicidio. Bisogna portare questo caso in Parlamento per cambiare la normativa. Non è stata assassinata solo Giulia, ma anche suo figlio. Ripeto. Duplice omicidio. È così che va considerato».

Poi, in un secondo momento, Dalla Chiesa ha pubblicato un altro tweet: «Leggi dure, durissime. Di più. Un 41bis per chi toglie la vita alla propria compagna. Povera creatura Giulia».

I vip in lutto per Giulia Tramontano

Come già detto in precedenza, moltissimi vip e personaggi dello spettacolo hanno preso a cuore il bruttissimo caso di Giulia. Ad esempio, si sono espressi a riguardo su Instagram: Michelle Hunziker, Giulia Salemi, Ludovica Valli o Sonia Bruganelli.

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Giugno 2023, 14:53

