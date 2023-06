Alessandro Impagnatiello a lavoro era soprannominato "il lurido". «Rubava i soldi dalla cassa del bar»

di Redazione web

A lavoro Alessandro Impagnatiello era soprannominato «il lurido». Una volta era stato sorpreso a rubare dalla cassa del bar. Continuano a emergere dettagli che descrivono meglio quella persona, di cui Giulia Tramontano si era innamorata e che l'ha condotta a una morte atroce. A raccontarli era stata un'amica della giovane vittima, interrogata dai carabinieri il 29 maggio, giorno dopo la denuncia di scomparsa presentata dalla mamma.

La testimonianza

«In alcune occasioni recenti, spontaneamente, Giulia mi confidava che nutriva forti dubbi sulla sincerità di Alessandro poiché, più di una volta, avrebbe accampato scuse dicendole che si trovava in un posto anziché un altro», ha raccontato la ragazza ai militari, accendendo una spia sulla possibile implicazione dell'uomo, che ha poi confessato di essere il killer. La 29enne viveva in un mondo fatto di bugie, tradimenti e sofferenze. La sua gioia la portava in grembo e forse era il motivo per cui non riusciva a uscire da quel tunnel tossico.

L'amante di Impagnatiello ha contattato Giulia al telefono, spiegandole della doppia vita dell'uomo e delle bugie raccontate a entrambe. «Giulia non abita più a casa mia.

La vita da "single"

​Nel frattempo la fidanzata viene messa al corrente dall'amante di tutte le menzogne del suo compagno: «Giulia - prosegue l'amica - mi ha raccontato di avere scoperto che l'altra andava a casa sua quando lei non era presente e che per corroborare la finzione lui toglieva di volta in volta fotografie e particolari che li ritraevano insieme». Lui si comportava come se fosse single. Quella responsabilità del figlio in arrivo lo stava distruggendo. La sua vita sarebbe cambiata per sempre. Così ha deciso di mettere fine alla vita di Giulia.

