Spende 13mila euro per trasformarsi in un cane: «I miei amici non lo sanno, penserebbero che sono strano»

Ha speso oltre 13mila euro per realizzare il sogno di una vita: trasformarsi in un cane. La storia dello youtuber giapponese Toco ha fatto il giro del mondo, e ora il border collie è riuscito a conquistare un traguardo importante, quello della prima passeggiata in un parco pubblico per mostrare a tutti le le sue incredibili abilità. Le prodezze di Toco si possono osservare sul suo canale Youtube, ma anche su un profilo TikTok i cui video sono diventati rapidamente virali: l'ultimo ha quasi 12 milioni di visualizzazioni.

La trasformazione da uomo in cane

La trasformazione, costata l'equivalente di circa 13mila euro, è stata possibile grazie all'azienda di effetti speciali Zeppet, che ha creato un costume iperrealistico che rende molto difficile distinguere Toco da un vero animale. L'intero processo è stato documentato sul suo canale YouTube chiamato "Voglio essere un animale", e alcuni dei suoi video hanno diversi milioni di visualizzazioni. L'ultima clip mostra come Toco fa la sua prima passeggiata in pubblico indossando il costume iperrealistico. Nel video possiamo vedere come gioca a trovare oggetti, interagisce con altri animali, dà la zampa e rotola sull'erba come farebbe qualsiasi cane. Durante questo primo esperimento, si può notare come i passanti rimangano sbalorditi dalle insolite abilità del "cane". Ad esempio, saluta con una mano.

La doppia vita

Toco ha completato il costume con una pettorina, ma ha ammesso di essere "nervoso" e "spaventato" all'idea di presentarsi in pubblico. «Ricordi i tuoi sogni di quando eri piccolo? Volevi essere un eroe o un mago», ha scritto nella clip, descrivendo il suo sogno di diventare un cane coltivato per tutta la vita come apparentemente "irrealistico". «Ricordo di aver scritto nel mio libro di diploma della scuola elementare che volevo essere un cane e camminare all'aperto», aggiunge. Nonostante sia diventato una star di Internet, la vera identità di Toco è sconosciuta, e la maggior parte dei suoi cari non è a conoscenza della sua doppia vita da border collie. «Raramente lo dico ai miei amici perché temo che penseranno che sono strano», ha detto in una intervista al Mirror.

I commenti

L'ultimo video pubblicato da Toco su TikTok ha totalizzato quasi 12 milioni di visualizzazioni e sfiora i 17mila commenti da parte di utenti di tutto il mondo. «Sono traumatizzata», «Ma non sente caldo?», «Non guarderò più un cane allo stesso modo», «Ok, è un umano, ma non fa male a nessuno ed è come un normale cane, ma umano», alcuni dei commenti più gettonati.

