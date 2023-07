La bambina cresciuta con cinque cani che si comporta come un pastore tedesco: «Pensa di essere una di loro»

di Redazione web

Gli animali domestici non sono solo nostri amici, la verità è che possono diventare veri membri della famiglia. È il caso di una bambina cresciuta con i suoi fratelli canini, cinque pastori tedeschi di nome Koba, Meeka, Ryker, Kal e Brenna. «Mia figlia è cresciuta con cinque cani, e avolte penso che lei stessa creda di essere un cane», ha detto di lei la madre in un video su Instagram. E, in effetti, sono tanti gli atteggiamenti che la bimba di meno di due anni sembra aver appreso proprio dai suoi fratelli a quattro zampe.

La bambina cresciuta con i cani

River Charleigh Shell è nata il 17 novembre 2021 e sin dal suo arrivo nel mondo ha condiviso tutto con la sua famiglia di cani, imitando spesso alcuni comportamenti dei suoi animali domestici. Sua madre ha pubblicato sulla piattaforma TikTok alcune immagini in cui possiamo vedere la bambina comportarsi in modo molto curioso. Crescere circondati da animali domestici ha molteplici vantaggi per i più piccoli, che cresceranno con un rispetto speciale per gli animali e con una dose extra di affetto. River Charleigh è diventata una del branco che fa parte della sua famiglia, e i suoi genitori hanno voluto mostrarlo attraverso il loro account TikTok, @von.jakob.

I genitori spiegano che le prime parole della piccola River non sono state "mamma" o "papà", ma i nomi dei suoi cinque cani. Nel video possiamo vedere la bambina, di appena un anno e due mesi, che cammina a quattro zampe e gioca con la mangiatoia e l'abbeveratoio per i suoi cani.

«Avrei dovuto chiamarla Mowgli», scrivono i genitori nella descrizione del video, che non ha tardato a diventare virale sulla piattaforma. «Mia figlia è cresciuta con cinque cani e a volte penso che pensi di essere un cane», si legge nel post. La famiglia di River mostra anche su Instagram quanto sia integrata la loro figlia tra i suoi fratelli cani.

Lo stile di vita della piccola River ha conquistato migliaia di utenti che sulle piattaforme social seguono le sue avventure con i fratelli a quattro zampe, ma non tutti riservano complimenti alla scelta della famiglia.

