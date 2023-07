Neonata abbandonata nella spazzatura, salvata dal cane (randagio) che la affida a un passante: «Animali più umani degli uomini»

di Redazione web

Alcune persone credono che gli animali siano "solo" animali, che non riescano a sentire le emozioni o a pensare con raziocinio, di certo, però, in molti casi dimostrano che l'unica via possibile è quella di agire con amore. Così, la storia della neonata abbandonata in un cassonetto della spazzatura in Libano e salvata da un cane randagio ha fatto il giro del mondo e commosso il web. In molti hanno definito l'eroe a quattro zampe più umano degli umani.

La storia

Tripoli, Libano, seconda città dello stato mediorientale che si affaccia sul Mar Mediterraneo e che, in questo periodo estivo, raggiunge picchi di calore altissimi, ai quali, i più deboli, se non hanno un riparo o una fonte di frescura, non possono sopravvivere. Forse, purtroppo, l'intento di chi ha abbandonato una neonata nella spazzatura era proprio questo: strapparla alla sua giovane vita. Come riporta il quotidiano The National, un cane randagio, fatalità, stava passando accanto ai cassonetti dell'immondizia per cercare qualcosa da mangiare, quando, è stato attratto da un sacchetto di plastica che emetteva strani suoni (al suo udito) e continuava a muoversi. L'animale, quindi, ha preso la busta tra i denti e ha cominciato a trascinarla verso un passante che guardava la scena stranito.

I commenti del web

La storia del cane eroe ha fatto il giro del mondo e moltissimi utenti social hanno commentato la vicenda commovente con pensieri del tipo: «Gli animali sono molto più "umani" degli uomini», «Non so come si faccia a pensare che i cani non siano animali dal cuore buono e gentile» oppure ancora «Gli animali sanno dare certamente più amore degli uomini».

