​«Non mi depilo da anni e adoro sfoggiare i miei peli pubici su TikTok: la donna al naturale è molto più bella»

Martina è un'influencer che fa discutere. Alla giovane non manca nulla: ha un corpo da far invidia che non perde l'occasione di sfoggiare sui social grazie a micro bikini davvero striminziti. E fin qui non ci sarebbe nulla da obiettare... ma molti utenti dei social proprio non riescono a sopportare quella sua caratteristica che è sempre più evidente: non si depila. I peli sotto le ascelle e quelli della zona inguinale a molti proprio non vanno giù e la insultano: «Sei disgustosa», ripetono nei commenti.

La «Barbie di Uber» e il prossimo intervento di chirurgia estetica: «Non posso più aspettare»

Smart working in spiaggia a Ibiza facendo sembrare di essere a casa: lo stratagemma per ingannare il capo

«Non mi depilo e adoro sfoggiare i miei peli»

Martina su TikTok condivide spesso video di se stessa e oltre al fisico scultoreo è quasi impossibile che l'occhio non caschi sulla peluria che ricopre le sue ascelle e che spunta dai bikini indossati. In uno dei suoi video divenuti più virali (con la bellezza di quasi 9 milioni di visualizzazioni), Martina sfoggia un bikini rosa quasi invisibile e, con tutta naturalezza, ha mostrato al popolo dei social i suoi peli sotto le ascelle.

Un atteggiamento, però, che ha scatenato molte polemiche. Sono tanti gli hater, infatti, che la criticano e la offendono. Ma lei non ha alcuna intenzione di smettere. «Adoro mostrare i miei peli e non ho alcuna intenzione di cambiare», ha dichiarato in un altro video cercando di placare l'ondata di odio social che l'ha travolta.

Travolta, sì, ma sicuramente non cambiata. «Le persone mi dicono che sono disgustosa perché ho i peli e li mostro a tutti, ma è la cosa più naturale del mondo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Luglio 2023, 16:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA