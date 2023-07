«Tatuaggi disgustosi, non può avere un ruolo religioso», la sacerdotessa di Canterbury divide i fedeli

La storia di Wendy Dalrymple ha fatto il giro del web e ha suscitato molto clamore per un dettaglio che non è andato giù a molti. Il reverendo Wendy Dalrymple è una sacerdotessa che negli ultimi otto anni è stata rettrice di All Saints Holy Trinity a Loughborough, in Inghilterra, nella diocesi di Leicester. Negli ultimi giorni ha fatto discutere molto la sua nuova nomina, annunciata proprio dalla Cattedrale di Canterbury, una delle chiese cristiane più antiche d'Inghilterra. L'account ufficiale della Cattedrale ha scritto: «Benvenuto nella famiglia di Canterbury al nostro nuovo precettore e capo del culto cristiano».

Purtroppo, la risposta dei credenti non è stata delle migliori, a causa di un dettaglio.

🎉 We're delighted to announce the appointment of Revd Wendy Dalrymple as our new Precentor, Residentiary Canon Designate and Head of Worship and Events - https://t.co/JuRxQ6mGKs



We look forward to welcoming Wendy to the Canterbury family! pic.twitter.com/jAdklniyAN