Suore derubate alla cena di beneficenza: «Spariti i 3.500 euro delle donazioni»

Le suore della Casa famiglia Santa Gemma, a Segromigno in Piano, in provincia di Lucca, sono state derubate dei proventi di una raccolta fondi per un valore di circa 3.500 euro in contanti. È accaduto venerdì scorso durante una cena di beneficenza organizzata proprio per sostenere la ristrutturazione di una struttura.

Suore derubate: il furto alla cena di beneficenza

Alla fine della serata, però, le suore si sono accorte che la cassetta con dentro le offerte dei partecipanti era stata sottratta.

«Erano settimane che i nostri volontari si impegnavano duramente per la buona riuscita della serata - spiegano le due sorelle -. Molti amici e affezionati sono arrivati anche da fuori provincia per sostenere la nostra opera e ci sentiamo sgomente al pensiero che qualcuno, mentre con gioia trascorrevamo la cena, sia entrato in casa e abbia portato via i proventi che sarebbero serviti ad iniziare la ristrutturazione della Casa Nativa di Santa Gemma. Abbiamo denunciato l'accaduto».

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Luglio 2023, 18:32

