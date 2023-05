Isola, Ilary Blasi criticata per l'intervista «forzata» a Cristina Scuccia. Social in rivolta: «Vogliono a tutti i costi il coming out»

C'è chi parla di ricerca di un coming out forzato, chi di un'insistenza fuori misura. L'intervista - interrogatorio che Ilary Blasi insieme all'opinionista Vladimir Luxuria hanno fatto all'ex suor Cristina Scuccia, durante la terza puntata dell'Isola dei Famosi, non è proprio andata giù al popolo del web. Ma andiamo con ordine.

L'Interrogatorio

Durante il day time abbiamo visto Noise e Mazzoli chiedere più volte a Cristina Scuccia se fosse innamorata, o se avesse avuto storie in passato. L'ex suora, pur in evidente disagio, se l'è sempe cavata con estrema diplomazia. Durante la diretta di martedì 2 maggio, però Ilary Blasi e Vladimir Luxuria sono ritornate sull'argomento.

Il Coming Out

«Voglio farti una domanda da donna a donna - ha iniziato Luxuria - Ultimamente, Papa Francesco ha detto che la castità per i sacerdoti non è più un dogma. Credi dovrebbe essere la stessa cosa per le suore? Una suora potrebbe innamorarsi senza per questo sentirsi obbligata a levarsi il velo?». «Non sono d’accordo - ha risposto con onestà Cristina - Se doni la tua vita, non è una rinuncia, è un dono. Privarsi di qualcosa per elevarsi. Non riesco a pensare a una persona che ha il carico della famiglia e quello di una comunità. Se sei suora e ti innamori, devi lasciare».

La Blasi non soddisfatta le ha chiesto se avesse qualche preferenza o ideale di amore: «C' è qualcuno sull'Isola che ti piace? he caratteristiche deve avere la persona che cerchi?». Anche in questo caso la Scuccia ha risposto non senza mostrare un po' di disagio «No nessuno, in realtà sono molto provata perchè pensavo fosse più semplice avendo già fatto un percorso di privazione, ma invece è più difficile. Non deve avere delle caratteristiche precise. Qui sull’Isola tutti i vuoti si amplificano. Le mancanze affettive, quella della famiglia. È come se stessi ancora meditando sulla mia vita. Ci penso all’amore perché ci credo. Credo all’amore libero».

«Davvero tutto può succedere», ha sottolineato maliziosa Luxuria.

comunque un po’ squallido questo continuo tentativo di estorcerle un coming out #isola pic.twitter.com/FoT2siyh5t — ali ✨ (@cherotturadicaz) May 1, 2023

L’induzione al coming out in prima serata è più trash di tanti triangoli amorosi del Grande Fratello. Provo squallore. #isola — Ivan Buratti (@ivanburatti) May 2, 2023

Vladimir vuole palesemente far fare coming out (o outing, non so quale sia il termine giusto) a Cristina.



Non trovo corretto forzarla di questa maniera.#Isola — Mikele #Amici22 - #IlSerale (@MikeleS03) May 2, 2023

Bufera social

Le domande continue e insistenti di conduttrice e opinionista, non sono però state apprezzate dal pubblico sui social che hanno visto, in quella che doveva essere un'intervista all'ex suora, non solo un interrogatorio, ma una volontà di estorcerle un presunto coming out, di cui si è spesso parlato nei giorni scorsi.

L'unico a tenderle una mano e a darle una carezza è stato Enrico Papi che l'ha messa in guardia: «Non prestare il fianco a tutte queste provocazioni, anche a quelle di Vladimir. Devi stare molto attenta a come parli. Sei molto fragile e lì ci sono dei volponi, anche qua in studio. Fai attenzione».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Maggio 2023, 07:59

