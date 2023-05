Isola dei Famosi, diretta 2 maggio: Asia Argento pronta a difendere la sorella Fiore. Questa sera entra un nuovo naufrago. Ecco chi è

di Ida Di Grazia

In diretta su canale 5 questa sera Ilary Blasi torna per la terza puntata dell'Isola dei Famosi, che seguiremo come sempre minuto per minuto su Leggo.it. Asia Argento sbarcherà a sorpresa in Honduras per difendere la sorella e regalare ai naufraghi un un prezioso premio. In arrivo inoltre un nuovo concorrente.

Anticipazioni

Asia Argento sbarcherà sull’Isola per fare una sorpresa a sua sorella Fiore. L’attrice sarà anche protagonista di una prova che permetterà ai naufraghi di vincere un prezioso premio per la loro sopravvivenza.Nel corso della serata spazio anche a una sorpresa “di cuore” per Simone Antolini.

Nuovo Naufrago

Un nuovo naufrago è pronto per iniziare la sua avventura all’Isola dei famosi. Nessuna conferma sul nome, ma al momento l'ipotesi più accreditata è quella del modello e influencer Gian Maria Sainato che era comparso in due velocissimi frame durante il servizio di “Verissimo” sul backstage del servizio fotografico de “L’Isola dei Famosi”. Sainato fa parte dei nomi circalti prima dell'inizio dell'Isola e poi "epurato", a uanto pare per volere di Pier Silvio Berlusconi. Gli altri nomi erano: Gianmarco Onestini (fratello di Luca), Luca Di Carlo, Giulia Sara Salemi e poi ancora delle gemelle Enardu.

Nomination

Chi tra Fiore Argento, Nathaly Caldonazzo e la coppia formata da Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini dovrà abbandonare Cayo Cochinos? A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS. Infine, spazio alle nuove nomination coordinate da Alvin.

“L’Isola dei Famosi” sarà di nuovo in onda lunedì 8 maggio.

