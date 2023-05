Isola, Simone Antolini ha una figlia? Svelato in diretta il mistero della piccola Melissa

Simone Antolini, compagno di Alessandro Cecchi Paone, ha nominato spesso una bambina di nome Melissa, senza però spiegare chi sia. Ilary Blasi, durante la diretta di martedì 2 maggio, ha parlato con lui per saperne di più.

Chi è Melissa?

Quando ha vinto la prova leader Simone ha dedicato la sua vittoria alla piccola Melissa. Il nome di questa bimba è stato fatto anche nei giorni scorsi, poi durante la diretta dell'Isola di martedì 2 maggio, il compagno di Cecchi Paone ha svelato qualcosa di più.

Una volta arrivato in postazione nomination ha ricevuto una pergamena ed è scoppiato a piangere «Grazie avete esaudito un desiderio immenso. Questa bambina è parte integrante della mia vita. È una forma della mia stessa persona. Questa esperienza mi ha insegnato tantissimi, mi ha insegnato a capire quali sono le cose importanti. Melissa in questo gioca un ruolo fondamentale, così come Alessandro. Se avessi l’opportunità vorrei dirle che mi manca terribilmente, che la amo e che quando ci rivedremo staremo sempre insieme».

«So che è una situazione molto delicata - dice Ilary - abbiamo una specie di patto e io lo voglio rispettare, sentiti libero se vuoi parlarne ma anche se vuoi tacere. Non ci vuoi dire chi è Melissa?»

«Voglio mostrare cosa mi è arrivato - risponde Simone mentre va vedere in camera il disegno di una manina con la scritto "ti voglio bene" - Sicuramente è stata aiutata dalle sue maestre, dalle due educatrici a cui devo molto adesso che non sono presente nella sua vita. Ma non me la sento di dire chi è, prometto che parlerò di lei e spiegherò la sua vera identità».

A lanciare l'indiscrezione sul fatto che Melissa sia la figlia di Simone, è stato il settimanale Nuovo. Melissa, stando alle indiscrezioni del settimanale+, sarebbe nata da una precedente relazione con una donna, di cui non si conosce l'identità, avuta circa quattro anni fa.

