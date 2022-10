«Quel palazzo è infestato dai fantasmi»: per l'esorcismo intervengono il prete e l'imam

I condomini sono certi: il loro palazzo è infestato dai fantasmi. E per questo motivo si è reso necessario l'intervento di un prete e di un imam per effettuare l'esorcismo. È successo a Fontenay-aux-Roses, comune della periferia sud di Parigi, dove il sindaco si è rivolto ai ministri dei due culti per combattere il paranormale. A spaventare gli abitanti della struttura ci hanno pensato ombre, strane apparizioni e oggetti che si spostano. Eventi che ormai si ripetono da mesi.

Il 23 maggio scorso i residenti hanno inviato una lettera al comune per avvertire di fenomeni soprannaturali che si sarebbero verificati nel loro edificio. Una presenza anomala, strani rumori e persino ombre. Quattro mesi dopo aver avvertito il municipio che il loro edificio era «infestato dai fantasmi», i condomini hanno chiesto un trasferimento «di emergenza» e molti di loro non hanno ancora ricevuto risposta. All'origine di tutto, secondo quanto riportato da Le Parisien, sarebbe la morte di uno degli inquilini nell’aprile del 2019. Non un condomino qualunque, ma, come dicono i vicini di casa, un «medium» in grado di comunicare con gli spiriti. E da quel giorno ha inizio l'inferno per gli abitanti della palazzina HLM des Blagis.

🚨🚨 le rituel d’exorcisme organisé à #FontenayauxRoses à la demande de @laurent_vastel viole t-il le principe de séparation des églises et de l’état ? https://t.co/fBorrUmy9Q pic.twitter.com/ZHmZgH5i0B — Gilles MERGY (@GMERGY) October 14, 2022

La testimonianza

Da quel momento niente è stato più come prima e sono iniziate le prime apparizioni. Gisèle, uno degli abitanti dell'edificio, giura che nove anni fa, prima del trasloco lì, non credeva alle storie di fantasmi, intervistato dalla tv BMF ha raccontato che «sedie e piatti si muovono da soli, lampadine si spengono e si accendono all'improssivo... Sono cose spaventose. Oggi mio figlio di 14 anni dorme nella mia stanza perché, di notte, qualcuno gli faceva il solletico sotto ai piedi». Ma Gisèle non è l'unica ad avere avuto esperienze di questo tipo. Molti degli inquilini sono di religione islamica e sostengono che la causa di questi fenomeni paranormali siano i «jinn», entità soprannaturali spesso maligne che fanno parte dell'Islam. E proprio per questo si sono rivolti a un imam per l'esorcismo.

L'intervento

Souad, una residente del palazzo, ha dichiarato di essersi rivolta a un imam «che le aveva consigliato di mettere del sale sulla soglia della sua porta e di trovare conforto nel Corano». Il sindaco della città ha assicurato che i due officianti religiosi, il prete e l'imam, seppur molto impegnati eseguiranno l’esorcismo: «Abbiamo ottenuto una risposta favorevole da parte loro, verranno». Una situazione paradossale, ma che ha coinvolto le autorità della cittadina e che promette nuove indagini.

