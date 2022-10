Lite choc tra i genitori fuori da scuola: «Papà colpito davanti ai bambini», l'aggressione con un cacciavite

Pugnalato davanti a suo figlio, che stava uscendo dalla scuola elementare. Una rissa tra genitori a Londra è degenerata, quando uno dei protagonisti ha preso un mano un cacciavite e ha infilzato l'uomo con cui stava litigando. La scena è stata ripresa ed è diventata virale sui social.

La rissa davanti alla scuola

«Ci sono i bambini, fermatevi», urla uno dei genitori presenti, mentre due di loro si iniziano prima a insultare e poi passano all'azione. Mani addosso, spintoni, pugni, schiaffi. Poi uno dei due prende un cacciavite e lo usa come fosse un coltello, pugnalando l'altro. Poi viene trascinato via dagli altri genitori. Poco più tardi è stato arrestato con l'accusa di lesioni personali gravi.

L'uomo aggredito non ha riportato ferite gravi, ma è stato ricoverato per accertamenti. Ironia della sorte, l'aggressione è avvenuta nella "Giornata Mondiale del Sorriso", in cui i bambini avrebbero dovuto dimostrare "un atto casuale di gentilezza" alla comunità scolastica.

