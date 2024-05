Michele Placido rivela: «Ornella Muti? Intelligente e bellissima. Io ero innamorato di lei, innamoratissimo»

di Cristina Siciliano

Mara Venier durante la puntata del 5 maggio di Domenica in, ha accolto nel suo studio molti ospiti che hanno raccontato aspetti inediti della loro vita, esperienze e ricordi del passato. Tra questi anche Ornella Muti e Michele Placido hanno parlato dei 50 anni dall’uscita del film Romanzo popolare, firmato da Mario Monicelli. «Ero incinta ma lui non lo sapeva», ha sottolineato Ornella Muti. «Io ero innamorato, anzi, innamoratissimo di lei - ha dichiarato Michele Placido - Come facevi a non innamorarti? Lei era bellissima e intelligente».

Le parole di Ornella Muti

L'attrice vive (ancora per poco) con Naike nella sua grande casa immersa nelle campagne piemontesi, dove si divide tra yoga, meditazione. «La cosa più importante per me è tutta la mia famiglia - ha spiegato Ornella Muti -.



Il bilancio di Michele Placido

«Io vedo che i miei figli sono uguali a me - ha rivelato Michele Placido a Mara Venier -. Ci somigliamo e ci amiamo. Le donne della mia famiglia sono state straordinarie».

L'attore si è sposato per la seconda volta con Federica Vincenti. Il celebre attore è stato sposato prima con Simonetta Stefanelli dal 1984 al 1994 (e da lei ha avuto i figli Violante, Michelangelo e Brenno). Ha poi avuto un'altra compagna con la quale ha avuto il figlio Inigo. Dal 2002 si è unito a Federica Vincenti, donna molto più giovane di lui. «La mia fortuna è stata Federica - ha spiegato Michele a Mara Venier -. Senza di lei non sarei l'uomo che sono. Per me lei è stata in grado di tirare il meglio di me».

