Comprano un pub chiuso e lo trasformano nella loro casa: «Nostro figlio andava spesso lì a bere»

Comprare una casa può diventare una vera e propria impresa. Qualcuno, perciò, potrebbe accontentarsi e scegliere qualcosa di leggermente diverso. Se si incastrano budget, spazio e posizione, andrebbe bene anche un pub chiuso?

È quanto hanno scelto Suzanne e Mark Wilcox che cercavano casa a Cardiff, in Galles, e alla fine hanno optato per un noto pub ristrutturato.

Il pub diventa casa

«Ci stavamo trasferendo a Cardiff e volevamo vivere in centro, in una grande casa. Mark stava guidando lungo Cathedral Road. Arrivò in fondo alla strada e disse "devi mantenere una mente aperta", perché aveva visto il cartello "in vendita" sul pub The Westgate. Mi ha portato su Google e penso che le mie prime parole siano state: 'Non vivo in un pub!' - ha spiegato Suzanne -, Ma quando sono andata online e ho visto un edificio così bello, mi sono convinta: non era pub normale».

The Westgate, infatti, è una prorpietà che i residenti della città conoscono da tempo. La palazzina sulla quale si trova la facciata nell'incrocio della strada è stata costruita nel 1932 da Sir Percy Thomas a cui sono attribuiti edifici simili nel Galles.

«I nostri figli hanno adorato l'idea, conoscevano molto bene il posto, quindi erano piuttosto entusiasti.

Cambio di destinazione d'uso?

Dopo aver combattuto per l'ottenimento dell'edificio all'asta, i proprietari avrebbero dovuto assicurarsi di ottenere il permesso di cambio di destinazione d'uso e quindi, trasformare il pub nella loro abitazione.

«Ricordo che quando abbiamo inserito la pianificazione per il cambio d'uso, l'addetto alla pianificazione era un po' confuso, diceva 'vuoi trasformarla in una casa ma non vuoi cambiare nulla all'interno'? Come si potrebbe vivere in un pub così com'è, come un pub, senza cambiamenti», ha raccontato Suzanne.

Pre, Post and Day after with trolly to the brim of empties👏 Hoping everybody had a wonderful time🤣🤣 Our 25th Wedding Anniversary 🎉 Great day with wonderful, awesome, fabulous family, we love you all ♥️ Pubblicato da Mark Wilcox su Domenica 29 gennaio 2023

L'anniversario

Oggi la coppia ha reso il The Westgate Pub Cardiff la loro casa e organizzano fantastiche feste con ospiti proprio grazie al fatto che al piano terra è rimasto tutto intatto come fosse ancora un pub.

«Abbiamo festeggiato il nostro 25° anniversario di matrimonio al pub. Ci siamo sposati al castello di Cardiff e questo è uno dei motivi per cui The Westgate è davvero speciale per noi, perché è così vicino ai terreni del castello, quindi abbiamo invitato tutte le persone che è vennero originariamente al nostro matrimonio, e tutta la nostra famiglia e i nostri amici, per festeggiare», ha concluso Suzanne.

