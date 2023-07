«Sono dipendente dai tatuaggi, ne ho più di 800», il dramma della mamma: non riesco a trovare lavoro

di Redazione web

La passione per i tatuaggi può raggiungere livelli molto pericolosi, soprattutto per questa mamma che non riesce più a farne a meno. Melissa ha 46 anni, due figli e più di 800 tatuaggi su tutto il corpo. La donna va molto fiera delle sue opere d'arte, nonostante non le permettano di vivere una vita serena. Melissa ha, infatti, confessato alcuni dei problemi che sta riscontrando: è stata spesso cacciata da pub e locali perché metteva paura ai clienti, ma non solo. Melissa ha dichiarato che non riesce a trovare lavoro per via della sua passione, ma questo non la fermerà.

Andiamo a scoprire la sua vita tra i tatuaggi e le conseguenze che le hanno provocato.

La storia di Melissa

Ha iniziato all'età di 20 anni e da lì in poi non si è più fermata: 26 anni dopo, Melissa Sloan ha il volto e il corpo ricoperti di tatuaggi e non sembra avere la minima intenzione di fermarsi.

Essere la donna più tatuata d'Inghilterra, tuttavia, può portare a delle conseguenze non troppo piacevoli, soprattutto se il proprio aspetto mette in allerta le persone che la circondano. Questo è quello che accade sempre a Melissa Sloan che è stata spesso cacciata da locali e pub perché intimoriva i clienti e, addirittura, alcuni tatuatori si sono rifiutati di tatuarla perché avevano paura delle conseguenze di tutto quell'inchiostro nel suo corpo. Melissa ha anche raccontato che ha costretto il fidanzato a tatuarla anche di notte per «alleviare il suo bisogno di avere l'inchiostro sul corpo».

Melissa Sloan è risciuscita a sopportare tutto e ad andare avanti per la sua strada, però, non riesce a trovare lavoro a causa del suo aspetto e si chiede: «Perché la mia passione deve essere discriminata?»

