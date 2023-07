«Il pub gonfiabile spunta solo il venerdì sera ed è sempre pieno»: l'idea (vincente) dopo la pandemia

di Redazione web

Sarebbe il caso di dire: «Paese che vai, pub che trovi». E in una città di circa 2mila abitanti non sempre la scelta è diversificata. La popolazione di Allhallows in Inghilterra, dopo la chiusura del Britsh Pilot, il pub locale fallito a causa delle restrizioni da Covid, ha deciso di optare per una soluzione molto particolare.

L'Air of the Dog è diventato il nuovo punto di riferimento per i cittadini: ma il pub si gonfia, letteralmente, il venerdì sera e offre pinte e birre ai residenti della zona. Ecco di cosa si tratta.

Il pub gonfiabile

Il lockdown dovuto alla pandemia ha causato la chisura di numerosi ristoranti, bar e pub. Il fallimento ha raggiunto anche Allhallows, un villaggio nel Kent, a sud-est dell'Inghilterra.

L'unico pub della zona, il British Pilot, non è sopravvissuto alla crisi e ha lasciato i suoi concittadini senza un locale al quale dirigersi per bere la sera. Da qui nasce l'idea del The Air of the Dog.

Punto di ritrovo in città

The Air of The Dog si gonfia ogni venerdì sera dalle 18.30 alle 22.30 ed è stato istituito dall'ex manager del bar, Rich Martin.

Il Pilot è stato definitivamente chiuso durante il Covid, ma ora il pub pop-up, che si gonfia il venerdì, si è rivelato così popolare che sta diventando un punto di riferimento nella zona. È iniziato come un'alternativa al bar di pinte per due clienti nel giardino di Rich, ma da allora è diventato un luogo di ritrovo della comunità.

«Un villaggio ha bisogno di un pub», ha detto l'ex bar manager Rich, 36 anni.

Rachelle Freeguard, consigliera della parrocchia di Allhallows e fiduciaria della Cross Park Association, che è il luogo in cui si trova il pub, ha dichiarato: «La gente si lamenta da quando il British Pilot ha chiuso, e ora è stato detto loro che non possono andare al Haven Holiday Park per un drink.

