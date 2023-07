Il cartello al ristorante per insegnare le buone maniere ai clienti maleducati: «Se venite a stressare i camerieri, non vi sedete»

di Redazione web

Col caldo è sempre più difficile restare calmi e spesso, la pazienza è la prima ad abbandonarci. A subire, però, lo stress dell'inverno sono i ristoratori e gli albergatori che lavorano nella stagione estiva. Lo sa bene Javier Jorge, propretario dello Zapping Cafe Bar che, stanco della maleducazione dei propri clienti, ha ben pensato di spiegare loro come ci si comporta con i dipendenti.

Il proprietario del ristorante ha, così, affisso un manifesto nel suo bar con su scritto: «Se hai fretta e hai intenzione di stressare il nostro staff, non accomodarti al tavolino». Con questo messaggio accoglie i suoi clienti allo Zapping di Vilanova, in Spagna, per dissuaderli dal mostrare comportamenti irrispettosi.

Il cartello ai clienti

«Non è vero che quando sei in una pescheria, in una panetteria o in una macelleria ti metti in fila, aspetti il tuo turno di essere servito?», si legge nella lettera del ristorante.

E ancora: «È vero che quando vai dal dottore, dall'avvocato o dal direttore di banca parli e li tratti con gentilezza e rispetto? - ha proseguito il titolare del locale -.

Javier Jorge, il proprietario del locale, l'ha affissa mercoledì e ha già ricevuto numerosi messaggi di sostegno, sia di persona che attraverso i social network .

Dopo 18 anni alla guida dell'impresa, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo La Voc de Galicia, l'imprenditore ha visto di tutto, ma è dai tempi della pandemia che ha notato una maggiore aggressività nelle persone.

Il problema ora si aggrava in estate, perché il carico di lavoro aumenta e molti non hanno pazienza quando si tratta di aspettare il proprio turno.

Stufo della maleducazione e dopo aver visto una lettera in un ristorante di Pontevedra che faceva appello alla pazienza e alla gentilezza della clientela, Javier ha deciso di esportare l'idea nella sua attività.

