Chef della pasta in bianco a 26 euro si è licenziato, la nota del ristorante: «Le sue ambizioni vanno in un’altra direzione»

di Redazione web

«Alberto Quadrio non è più l’executive chef del ristorante». Questa la comunicazione dell'hotel 5 stelle di Lungarno Collection in Corso Venezia. «L’inserimento nella nostra proposta di un format gastronomico di fine-dining non rientra tra i nostri obiettivi a breve e medio termine. Le ambizioni e i desideri di Alberto Quadrio vanno in un’altra direzione», riporta Today. Il cuoco era diventato famoso nei mesi scorsi per la sua pasta in bianco a 26 euro nelle cucine di Portrait a Milano. A cui erano seguite polemiche.

La ricetta

La ricetta di Quadrio? Pochi ingredienti: fusilloni e croste di Parmigiano Reggiano di 36 mesi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Luglio 2023, 10:16

