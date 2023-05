La pizza da 2000 dollari fa infuriare i social: ecco quali sono gli ingredienti (e quanto costano)

di Redazione web

Una pizza dal costo di 2000 dollari servita come aperitivo a facoltosi clienti è al centro delle polemiche social che hanno travolto la chef a domicilio Brooke Baevsky, conosciuta su Instagram e TikTok come Chef Bae. Non è insolito per i follower della giovane cuoca vederla alle prese con piatti extra lusso preparati in cucine da sogno tra Malibu e Beverly Hills, eppure la pizza dal costo decisamente elevato ha fatto storcere il naso a molti.

Mangi la pizza e paghi dopo la morte: l'idea (macabra) della catena di delivery

Dieta, il metodo per essere sazi senza mangiare: «Vedere la stessa immagine di cibo per 30 volte»

La pizza da 2000 dollari su TikTok

Chef Bae ha pubblicato su TikTok due distinti video legati alla pizza da 2000 dollari. Nel primo, mostra agli utenti la prima fase, ovvero la spesa nella catena di supermercati californiana Erewhon, famosa per la vendita di prodotti biologici ed esclusivi. Qui il conto arriva a quasi mille dollari. Cosa ha comprato? Due bottiglie d'acqua da 30 dollari ciascuna, necessarie per l'impasto della pizza insieme a farine senza glutine e mandorle pregiate. Per il condimento, formaggio senza lattosio e un pesto vegano con foglie d'oro 24 carati, pomodorini, fichi caramellati con miele di manuka Neozelandese (250 dollari). Accanto alla pizza, la chef ha servito una salsa di accompagnamento a base di caviale. I clienti - sostiene Bae - sono rimasti molto soddisfatti da quello che era solo l'aperitivo di una cena altrettanto costosa.

Su Instagram ha poi pubblicato un video con l'intero procedimento, dalla spesa alla cena.

I commenti

Non sono stati altrettanto soddisfatti i follower, che hanno commentato negativamente sui social. «Mi chiedo davvero, come chef, che senso ha usare quest'acqua nello specifico? 60$ di acqua per un impasto per pizza va oltre qualsiasi cosa io possa immaginare.

La risposta

Chef Bae ha risposto alle critiche attraverso un'intervista rilasciata a Insider. «Amo postare video in cui mostro ricette cheap, per rivolgermi anche alle famiglie meno abbienti. Oltre a cucinare per oltre 40 celebrità, infatti, tengo corsi di cucina per bambini e famiglie con budget limitato. Sono cresciuta nella periferia di Springfield, in Massachusset, una delle zone con il più alto tasso di indigenza alimentare del Paese, (superiore al 25%)», ha detto la chef, ma tanto non è bastato a placare le critiche.

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Maggio 2023, 09:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA