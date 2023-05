Mangi la pizza e paghi dopo la morte: l'idea (macabra) della catena di delivery

di Redazione web

Mangi ora e paghi dopo, molto dopo. Questa la trovata di una pizzeria che promette ai suoi clienti di poter ordinare pizza ogni volta che lo desiderano e pagare solo dopo la morte. Sembra incredibile, ma è tutto vero: succede da Hell Pizza, catena di delivery neozelandese che ha rivisto in senso molto ampio il concetto di "buy now, pay later". Come è possibile? Con un lascito testamentario.

Dieta, il metodo per essere sazi senza mangiare: «Vedere la stessa immagine di cibo per 30 volte»

Dove si mangia meglio nel mondo? Firenze al primo posto, poi Roma, Napoli e Milano. Tutte le italiane e le altre

La pizza nel testamento

L'idea della pizzeria con uno spiccato "gusto" del macabro non è però destinata a tutti: solo 666 (il numero demoniaco) clienti che si registreranno a un link sul loro sito web potranno partecipare alla selezione per sottoscrivere il testamento che gli assicurerà un approvvigionamento di pizza a vita.

La catena di pizzerie

L'idea ha incontrato l'approvazione dei clienti abituali, ma Hell Pizza non è nuova alle provocazioni.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Maggio 2023, 12:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA