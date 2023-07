Prova a fermare i ladri che scappano con 1800 euro di merce rubata (e si becca un occhio nero), commessa licenziata a 68 anni

di Redazione web

Una dipendente di una catena di articoli per il fai da te e il giardinaggio ha provato a fermare un gruppo di taccheggiatori che si stava allontanado dal negozio con il carrello pieno di merce rubata (valore stimato circa 1800 euro) e in tutta risposta ha ottenuto un occhio nero e il licenziamento.

Cuoca di 20 anni licenziata: «Ha usato il telefono 4 ore durante il turno». Ma lei: «Colpa del capo, non mi ha detto cosa fare»

«Troppo poco 5 euro di mancia»: fattorino della pizza insulta la cliente e viene licenziato, il video su Tiktok è virale

Il furto con occhio nero

Donna Hansbrough, impiegata 68enne in un negozio della catena Lowe's in Georgia, ha visto tre persone caricare un carrello della spesa in un negozio a Rincon, a circa 30 minuti a nord di Savannah, e poi andarsene senza fermarsi a pagare. La donna si è poi aggrappato al carrello, ma l'uomo che stava tentando la fuga, identificato come Takyah Berry, l'ha colpita in faccia tre volte. Berry, che era con suo zio, Joseph Berry e un altro uomo identificato dalla polizia come Jarmar Lawton, è poi andato via indisturbato insieme alla merce rubata.

Il licenziamento

Anziché ricevere un encomio per il coraggio dimostrato, Donna Hansbrough è stata licenziata dopo 13 anni di servizio per aver violato la politica aziendale che vieta di interferire con eventuali ladri. «Dicono che se vedi qualcuno rubare qualcosa fuori dalla porta, non bisogna inseguirlo e non bisogna uscire.

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Luglio 2023, 08:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA