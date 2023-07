Massacrato di botte al cinema da una giovane coppia: «Avevo solo chiesto di lasciarmi il posto che avevo prenotato»

di Redazione web

Ciò che è successo in un cinema in Florida ha dell'incredibile: un uomo è stato picchiato da una coppia per aver chiesto di lasciargli il posto che aveva prenotato online e che, quindi, gli sarebbe spettato una volta entrato in sala. L'episodio di violenza ha fatto il giro del web lasciando di stucco sia gli utenti social che gli abitanti dello Stato a stelle e strisce che, sempre più frequentemente, si chiedono perché tali situazioni continuino a verificarsi.

La vicenda

Secondo quanto riportato dall'Indipendent, un uomo di 63 anni si era recato a uno dei cinema di Pompano Beach, in Florida, insieme a sua moglie. I due avevano acquistato su internet i biglietti per uno degli spettacoli serali di Mission: Impossible - Dead Reckoning, il nuovo capitolo della saga d'azione che vede Tom Cruise protagonista.

Una volta entrati in sala e arrivati ai loro posti, marito e moglie si sono accorti che erano occupati da una giovane coppia. L'uomo, quindi, gentilmente ha chiesto loro di cedere i posti a lui e alla sua signora e qui si è scatenato l'inferno.

Il ragazzo ha cominciato a spingere il 63enne che, indietreggiando, è inciampato nelle scale presenti in sala. Il giovane, poi, ha sferrato pugni addosso alla povera vittima che cercava di dileguarsi dal suo aggressore, anche con l'aiuto di altri spettatori presenti. Dopo lo sfogo, il giovane si è allontanato dal cinema insieme alla fidanzata, i due sarebbero stati ripresi da una telecamera di videosorveglianza.

La richiesta della polizia

Dopo che il 63enne ha denunciato l'episodio alle forze dell'ordine locali, queste ultime hanno chiesto l'aiuto di chiunque riconoscesse l'aggressore o la donna con cui era insieme. Secondo quanto riferito da The Indipendet, dopo l'episodio, il signore avrebbe riportato ferite alla testa e al viso.

