Taser sul passeggero molesto: lo scalo obbligato (e indesiderato) costa 27 ore di ritardo

Uomo molesto su un volo da Edimburgo diretto a Tenerife, viene scortato fuori dall'aereo dopo essere stato colpito con taser. È quanto accaduto ad un 26enne «indisciplinato» che ha costretto un volo Jet2 a fare uno scalo non programmato sull'isola di Porto Santo a Madeira a quasi 500km dalla destinazione.

Il volo Jet2 ha subito un ritardo di 27 ore lunedì scorso a causa dell'accaduto. Poco dopo, anche un'altra donna altrettanto molesta è stata scortata fuori dall'aereo.

Un video pubblicato dal quotidiano portoghese Diario de Noticias mostra i due passeggeri abbandonare il volo sotto braccio alle autorità. Tre dipendenti dell'aeroporto trattenevano l'uomo prima che lo obbligassero ad attraversare la pista e a rinunciare al viaggio.

Scalo indesiderato

In una dichiarazione, il comando regionale della polizia di pubblica sicurezza (PSP) di Madeira ha affermato che un cittadino straniero è stato arrestato «per il reato di disobbedienza all'ordine legittimo del comandante di un aereo».

L'aereo ha effettuato l'atterraggio non programmato a Porto Santo in seguito alle segnalazioni da parte degli altri passeggeri del comportamento del 26enne che ha sollevato preoccupazioni immediate tra l'equipaggio.

Gli agenti di polizia hanno affermato che è stato necessario l'uso di un'arma elettrica a basso potenziale letale per garantire la sicurezza degli altri cittadini presenti a bordo.

Un portavoce di Jet2 ha dichiarato: «Possiamo confermare che il volo LS727 da Edimburgo a Tenerife è stato dirottato a Porto Santo lunedì 17 luglio in modo che la polizia potesse far scendere un passeggero che disturbava il regolare svolgimento del volo».

