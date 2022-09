Sesso del figlio troppo rumoroso, maxi-multa di 900 euro alla mamma dopo la denuncia dei vicini

Costretta a pagare una multa salata perché il figlio ha fatto sesso troppo rumorosamente. Kristin Morgan, 41 anni, di Llay, Wrexham, è stata costretta a pagare una multa di 300 sterline dopo che i vicini di casa si sono lamentati per i rumori molesti provenienti dal suo appartamento. La donna ha ammesso i fatti, ma ha spiegato che a vivere quelle notti folli erano in realtà suo figlio e la fidanzata.

SESSO DEL FIGLIO TROPPO RUMOROSO: MAMMA MULTATA

Le lamentele sono arrivate durante il periodo del lockdown quando i vicini erano costretti a sentire giorno e notte rumori molesti. L'amministratore ha più volte riportarto le lamentele del vicinato e invitato la famiglia ad essere più discreta, ma nonostante i richiami le notti folli sono continuate per altri mesi fino a quando non è stata sporta denuncia.

I vicini hanno mostrato alle forze dell'ordine le registrazioni audio hard, sottolineando che per loro stare a casa era diventato sgradevole, visto quello che succedeva tutte le sere. La signora Morgan è così finita in tribunale dove ha provato a giustificarsi dicendo che aveva intenzione di risparmiare per isolare acusticamente la sua abitazione. A nulla dono servite però le sue spiegazioni e alla fine è stata condannata a pagare una multa di 300 sterline e 500 di rimborso spese legali, in totale oltre 900 euro di penale.

