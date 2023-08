Pranzo con funghi velenosi, 3 morti e la cuoca si salva: tra gli invitati l'ex marito che non si presenta: «Era stato già in terapia intensiva»

di Redazione Web

Una donna ha cucinato un pasto a base di funghi velenosi per la sua famiglia uccidendo 3 persone. Erin Patterson, 48enne di Leongatha, nel sud dell'Australia, è sotto indagine dopo quanto accaduto in quello che sembrava un pranzo di famiglia. Secondo gli inquirenti, la donna avrebbe ucciso gli ex suoceri Gail e Don Patterson, la sorella di Gail, Heather Wilkinson, mentre il marito di quest'ultima Ian è stato ricoverato in gravi condizioni. A destare i sospetti è stato il fatto che lei sia stata l'unica a salvarsi.

Le indagini

Pare che Erin avesse invitato al pranzo anche il suo ex marito Simon Patterson, che già nel maggio dello scorso anno era rimasto in terapia intensiva per quasi tre settimane a causa di una misteriosa malattia allo stomaco. Non si esclude, dunque, che il progetto della donna fosse uno sterminio di massa, organizzato nei dettagli per farlo sembrare un drammatico incidente. Tuttavia le autorità stanno cercando di indagare sul movente.

I sospetti

«Simon doveva esserci, ma non ce l'ha fatta all'ultimo minuto», ha detto mercoledì un amico dell'uomo alla stampa locale.

