Gruppo di milionari prenota un hotel per fare un'orgia, il racconto choc dei dipendenti: «Sui muri c'era di tutto»

Un gruppo di milionari hanno prenotato un intero hotel per fare una maxi orgia che ha lasciato lo stabile in condizioni indecorose. Le persone addette alla pulizia hanno raccontato di stanze imbrattate di sangue, feci e sperma, arrivati fin sopra il soffitto. Pare che poi alcune camere siano state danneggiate e alcuni oggetti siano stati usati come sex toys.

Il racconto choc

A riferire l'accaduto è stato il responsabile della linea di alberghi che ha raccontato di aver trovato le stanze in condizioni pessime. Il gruppo di super milionari ha voluto prenotare l'intero stabile per lasciarsi andare alle loro perversioni, ma nessuno si sarebbe mai immaginato di ritrovare le stanze in quelle condizioni, sui muri erno presenti tracce di sangue, ma anche di sperma e di feci umane che il personale è stato costretto a pulire.

Giochi erotici

Sebbene abbiano pagato cifre da capogiro, certo non giustifica il modo in cui hanno lasciato i vari ambienti.

