Casalinga invita a pranzo i parenti e cucina funghi velenosi: tre di loro sono morti, lei si è salvata. Si indaga per omicidio colposo

di Redazione web

Una casalinga australiana aveva invitato alcuni dei suoi parenti a casa per un pranzo di famiglia. Tra le portate cucinate c'era anche un piatto a base di funghi peccato, però, che fossero altamente velenosi e che, a causa di questi ultimi, tre dei familiari della proprietaria siano morti dopo alcune ore di agonia. Ora, le forze dell'ordine locale hanno aperto un'indagine per omicidio colposo premeditato, dato che, alla padrona di casa (che non aveva mangiato i funghi) non è successo nulla di male.

Mangiano funghi velenosi raccolti da loro, marito e moglie intossicati: sono gravi

Mangiano funghi velenosi, famiglia intossicata: papà 56enne in fin di vita

Funghi velenosi scambiati per porcini: 79enne esperto muore, grave la moglie

La vicenda

Erin Patterson voleva trascorrere una giornata tranquilla in famiglia, giornata che, però, si è trasformata in un incubo. La casalinga di Leongatha, cittadina nello Stato di Victoria, Australia aveva invitato a pranzo gli ex suoceri Gail e Don Patterson, la sorella di Gail, Heather Wilkinson, e il marito di quest’ultima, Ian. I commensali hanno consumato una pietanza a base di funghi e, dopo poche ore, hanno cominciato a presentare i classici sintomi di un'intossicazione alimentare. Tre di loro sono morti, mentre, uno è ancora ricoverato in terapia intensiva.

Come riporta il The Sun, ciò che ha insospettito gli inquirenti è il fatto che, non si sappia o meno se Erin avesse consumato la pietanza, fatto sta che la donna non ha presentato alcun sintomo e, inoltre, ai suoi figli ha offerto un altro piatto. La polizia ha aperto un'indagine per omicidio colposo premeditato. Anche se la casalinga ha più volte ribadito di essere innocente, poche ore più tardi dell'accaduto, è stata vista caricare in auto una valigia e lasciare l'appartamento.

Le dichiarazioni di Erin

Ai media locali, Erin Patterson, visibilmente commossa, ha parlato delle tre vittime: «Li ho amati e sono devastata dal fatto che se ne siano andati. Gail era come la mamma che non avevo perché mia madre è morta quattro anni fa. Ian e Heather erano alcune delle persone migliori che avessi mai incontrato. Non mi hanno mai fatto nulla di male».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Agosto 2023, 17:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA