«Ho speso 150mila euro per l'allungamento delle gambe. Così ho superato il trauma del bullismo»

Nell'ambito della moda, l'altezza è da sempre uno dei requisiti cardine per poter sfilare sulle passerelle internazionali. Altezza, però, che pare abbia generato un desiderio particolare in una modella tedesca di 31 anni. Si tratta di Theresia Fischer che ha speso oltre 150 mila euro per allungare le sue gambe di ben 14 centimetri.

«Così ho superato il trauma del bullismo», ha spiegato Theresia. Ecco come le hanno allungato le gambe.

L'intervento chirurgico

L'intervento, avvenuto nel 2019, ha riguardato l'applicazione di aste telescopiche regolabili la cui altezza è stata poi definita nel corso di un secondo intervento: un totale di 14 centimetri per la modica cifra di 150mila euro.

Il racconto della modella

«Un anno che ha cambiato tutta la mia vita. Dal 2016, la mia prima estensione alle gambe, ad oggi completata, e 14 centimetri in più. Sono cresciuta da 1.70 metri a 1.84 metri. Non sento neanche più dolore - questo il racconto della modella 31enne a distanza di un anno dall'intervento -.

Oggi la modella, che sui social racconta il suo profondo cambiamento esteriore e interiore, definisce se stessa più sicura e più in forma. Crede che questo intervento le abbia cambiato la vita e le abbia ridato fiducia dopo anni di bullismo dovuti alla sua forma esteriore molto esile.

«Non credo in modelli e schemi. Credo che si possa essere tutto ciò che si voglia essere: è così!», ha scritto negli scorsi giorni su Instagram.

