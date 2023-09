In vacanza con il marito, scopre i messaggi della collega: «Mi dovrei preoccupare?»

di Redazione web

Sei al mare con tuo marito? Non controllare il suo cellulare, altrimenti potrebbero rovinarsi le tue vacanze. Una donna, infatti, ha raccontato il suo choc dopo aver scoperto una foto sospetta di una collega del marito. La risposta del suo partner, però, le ha creato ancora più preoccupazione, ma non essendo sicura di ciò che stesse accadendo si è rivolta agli utenti online per avere una spiegazione.

Ecco cosa è accaduto a questa mamma in vacanza con la famiglia.

«Mio marito mi permette di incontrare altri uomini e mi aiuta a sceglierli con un'app, abbiamo solo una regola»

«Mio marito in prima classe, io e i figli costretti a viaggiare in economy». Dopo lo sfogo della donna monta la protesta sul web: divorzia

La scoperta choc in vacanza

La donna, mentre era intenta a rispondere ad un messaggio della suocera, ha visto una foto di un'altra donna sul cellulare del marito.

Condividendo il suo pensiero sul forum Mumsnet, la donna ha scritto: «Al caro marito è stata inviata una foto da una collega, mentre in vacanza mostrava il suo bikini e le sue gambe in spiaggia.

«Quando gliel'ho fatto notare si è giustificato sostenendo che avrebbe voluto solo fargli vedere l'hotel carino e nient'altro - ha continuato la donna -, che è solo una collega e che non avrei dovuto preoccuparmi».

Quasi 500 persone hanno risposto al post su Mumsnet e si sono infuriate per la foto. «Non ti fidare, sicuro è un traditore: in camera gli avrebbe fatto vedere solo la stanza? Non gli credere!», si legge tra i commenti. E, ancora: «Una foto in bikini non la mandi ad un collega, se siete solo tali. C'è sicuramente altro: indaga».

La protagonista dello spiacevole evento ha spiegato che, sua mamma le ha fatto notare che l'altra donna era più anziana di suo marito e che tra 50-60enni si usa inviare foto di questo tipo anche solo per condividere il momento di una vacanza. Gli appassionati alla vicenda, credono però che non sia questo il caso.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Settembre 2023, 15:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA