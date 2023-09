«Mio marito in prima classe, io e i figli costretti a viaggiare in economy». Dopo lo sfogo della donna monta la protesta sul web: divorzia

di Redazione web

Viaggiare con la famiglia è sempre difficile, soprattutto se i bambini sono piccoli e potrebbero soffrire i lunghi tragitti in macchina, treno o aereo. Ecco perché un papà ha deciso di non viaggiare con loro, ma di incontrarli direttamente una volta arrivati a destinazione, ma la mamma non ci sta più.

Questa è la storia di una moglie stufa del marito che viaggia in prima classe, mentre lei è costretta a prendere i posti in economy insieme ai bambini.

La storia, condivisa dal New York Times, ha dato il via ad una protesta sul web, dove gli utenti hanno suggerito una sola cosa alla moglie.

Andiamo a scoprire che cosa è successo.

Volo in prima classe solo per il marito: la storia

Una giovane mamma ha voluto raccontare la sua storia ai lettori del New York Times perché è stufa della situazione.

«Mio marito viaggia sempre in prima classe, mentre io sono costretta a stare con i bambini in economy perché dice che il costo per quattro biglietti in prima classe sono una spesa che non possiamo sostenere», ha iniziato il racconto la moglie.

La coppia ha due figli di 12 e 16 anni e il papà preferisce non lasciarli soli durante il tragitto in aereo, ecco perché chiede alla moglie di stare con loro in economy. Tuttavia, il pover uomo ha dichiarato di soffrire molto questa situazione perché «si sente in colpa per questa disparità di trattamento».

La reazione del web

L'articolo pubblicato ha ottenuto molto riscontro sul pubblico dei social, soprattutto su Twitter dove gli animi si sono infuocati. Si è trattato di una vera e propria protesta, dove gli utenti hanno suggerito a gran voce una sola cosa alla moglie: il divorzio.

«Dovresti chiedere il divorzio, meriti di più», ha scritto un utente e in molti hanno commentato, appoggiando la causa e cercando di dare coraggio alla giovane donna.

