«Amo la mia ragazza, ma lei non vuole fare sesso perché molto religiosa. Cosa devo fare?»

Una relazione amorosa molto profonda, ma con un piccolo (grande) problema: la sua ragazza non vuole fare sesso di coppia perché molto religiosa. Lui, un ragazzo di 24 anni, ci tiene molto a lei ma ora è un bivio: continuare a stare assieme a lei con una relazione priva di sesso oppure lasciarlo.

Lo sfogo on line

Ecco perché lui si è sfogato su Reddit, raccontando tutto e chiedendo un parere agli utenti. «Ho 24 anni e sto con la mia ragazza da quasi 9 anni e sono successe delle cose (non molte, in effetti) - ha rivelato lui - ma hanno smesso di accadere qui per un po' (circa 5-6 anni fa) perché lei si è appassionata alla religione e dice nessuno vuole avere relazioni fino al matrimonio. Finora ho rispettato la sua decisione e non ho avuto problemi; Scherzava regolarmente dicendo che sarebbe diventato suora, ma qualche giorno fa mi ha confessato di essere asessuale e davvero non so cosa pensare o cosa dovrei fare.

Niente sesso di coppia

Il racconto-sfogo del 24enne prosegue: «Abbiamo fatto sesso orale, palpeggiamenti e chat hot regolari (senza foto), ma i primi due sono stati prima che menzionassi la questione del matrimonio, dopodiché c'è stata solo la chat hot di persona o via sms. So che il sesso è importante ed è qualcosa che voglio con lei, ecco perché ho un conflitto così grande perché sembrava sempre che fossimo compatibili su questo argomento, finché non mi ha confessato di essere asessuale».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Settembre 2023, 15:30

