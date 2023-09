«Non vogliamo figli, per mio marito è più facile legare le tube che tagliare i suoi gioielli»

La decisione di non avere figli non è semplice da prendere ma, quando si arriva a prenderla, le soluzioni per evitare ogni rischio di gravidanza sono molteplici. Dai contraccettivi più classici, fino a quelle drastiche e definitive come la vasectomia o la legatura delle tube. Operazioni che sicuramente risolvono il problema di gravidanze indesiderate, ma che possono scatenare vere e proprie liti in famiglia, una volta che il momento di farle si avvicina.

È il caso di una coppia che ha deciso di raccontare la sua storia sui social per ricevere un supporto dagli utenti del web, su una delicata questione... meglio legare le tube di falloppio o tagliare i genitali maschili? Il marito non sembra avere dubbi: molto più semplice l'operazione femminile. Una risposta che proprio non è piaciuta alla donna che, adesso, è una furia.

«Il mio compagno desidera dei figli, stiamo insieme da 3 anni ma non sa che non ho più le tube perché non voglio bambini»

«La mia fidanzata non è più soddisfatta di me sessualmente: dice che ho "perso la tecnica", ecco perché»

Moglie infuriata con il marito

La donna ha deciso di sfogarsi su Reddit, per sapere cosa ne pensassero gli utenti social. Un racconto che ha appassionato migliaia di persone, diventando subito virale e scatenando un dibattito infuocato. «Io e mio marito la pensiamo allo stesso modo - dice la donna -. Ho avuto un figlio da una relazione precedente che, adesso, ha 6 anni e non abbiamo alcuna intenzione di avere altri figli.

La donna spiega come il suo compagno anni prima avesse già deciso di non avere figli e quindi si era rivolto a un medico per effettuare la vasectomia. Ma per lo specialista era troppo giovane per sottoporsi a un'operazione del quale avrebbe potuto pentirsi in futuro. E da quel momento il suo approccio a questo intervento è completamente cambiato.

«Non sembra sentirci più. Non vuole assolutamente farla e ogni volta mi ripete che è molto più semplice per me le tube che per lui tagliare i suoi gioielli - continua la donna -. Io sono molto arrabbiata con lui anche perché è a conoscenza di tutti i miei problemi di salute, non ha alcun rispetto per me. Cosa dovrei fare?», chiede sconsolata al popolo dei social.

La risposta del web

L'argomento ha subito fatto breccia sul web. In tantissimi si sono riversati nei commenti per dire la loro e quasi tutti propendono per dare ragione o consigli utili alla donna. «Sembra che l'opzione migliore qui sia che tu eserciti il tuo diritto al controllo delle nascite non facendo più sesso con tuo marito», propone un utente. «Se non può sostenere una discussione tranquilla e sembra pensare solo a se stesso, allora dà l'idea di un partner che non merita di condividere con te l'intimità... vedrai che dopo qualche tempo di inattività, inizierà a pensare ai suoi sbagli», aggiunge un'altra utente. «Un uomo del genere non merita di fare sesso».

Ma c'è anche chi si spinge oltre e cerca di risponde più dal punto di vista scientifico: «Sta mentendo. La vasectomia non è così tremenda, io l'ho fatta e non ho provato più dolore rispetto a una visita dal dentista. Il dolore dura un giorno e poi tutto torna come prima, ma con il vantaggio che vorreste anche voi. Uomini vi consiglio di farlo, sarete più felici».

Infine spuntano quegli uomini che proprio non riuscirebbero a farlo: «Ma come fate a pensare a una cosa del genere? Io non riuscirei mai a farmi tagliare proprio lì...».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Settembre 2023, 11:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA