Il marito è bigamo, lei lo scopre dai social con un metodo incredibile: la foto del terzo matrimonio

Ha scoperto che l'uomo con cui era sposato, in realtà si era sposato con un'altra donna, era bigamo, solo quando ha visto le foto del matrimonio sui social di un hotel, nel Regno Unito; Mark Rowlands, 47 anni, si è sposato tre volte e nel 2021 è convolato a nozze con Kerry Adams, che però non era a conoscenza che fosse ancora sposato con la sua seconda moglie, Hayley Brown.

La moglie lo denuncia

Ed è stata propria la seconda moglie a denunciare il matrimonio alla polizia. “Ho denunciato Mark perché quello che ha fatto era sbagliato. Non è un bel modo di trattare le persone. In tribunale ha detto di aver incaricato uno studio legale del nostro divorzio, ma io non ne sapevo nulla. Penso che sia solo un'altra delle sue bugie. Non può farne a meno. Spero che, ora che è stato pubblicamente svergognato, imparerà la lezione” ha detto ai giornali inglesi la donna tradita dal marito in modo plateale.

Abbandona i figli

Ma dopo il secondo figlio, la donna ha iniziato a sospettare che suo marito la stesse tradendo: “Ormai mi stavo rendendo conto che Mark non era sempre sincero con me.

Spunta la foto sui social

Nel febbraio 2020, un'amica di Hayley le ha inoltrato un post sui social media dall'hotel Holiday Inn, contenente una foto del matrimonio di Mark. “Era ancora sposato con me. Non potevo crederci...sapevo che era sbagliato e dovevo denunciarlo...Ero molto combattuto, ma era illegale e così sono andato alla polizia" la decisione della donna, alquanto amareggiata dal comportamento dell'ex marito.

Multato

Rowlands è comparso davanti ai magistrati di quest'anno ed è stato multato dopo essersi dichiarato colpevole di bigamia per circa 1.000 euro ed un supplemento per le vittime.

