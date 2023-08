Toro seduto in auto al posto del passeggero, follia sulle strade americane. Il poliziotto: «Lo riporti a casa» FOTO

di Redazione web

Al posto del passeggero c'era un toro adulto. Lee Mayer stava guidando in tutta tranquillità sulle strade del Nebraska, Stati Uniti, quando è stato fermato dalla polizia. L'uomo stava portando sul sedile del passeggero della sua auto che ha opportunamento modificato per ospitarlo in piedi e con la parte superiore del corpo e della testa con le grandi corna oltre il tetto del veicolo.

Auto adattata al toro

"Gli agenti hanno ricevuto una chiamata che faceva riferimento a un'auto che entrava in città con un toro a bordo", ha detto il capitano della polizia Chad Reiman. "Pensavano che sarebbe stato un vitello, qualcosa di piccolo o qualcosa che potesse effettivamente entrare nel veicolo". Ed invece hanno ritrovato il grande toro, che era legato ad una sorta di barra gialla, montata al posto dello sportello del passeggero, a cui l'animale era legato per garantirgli una certa sicurezza e stabilità.

Ma la polizia ha rilevato diverse violazioni del codice stradale che l'uomo con il toro nella sua macchina aveva commesso.

