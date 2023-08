«Vuoi sposarmi?»: l'annuncio di matrimonio in aeroporto, poi la sorpresa in sala arrivi

di Redazione web

Ha sentito la voce del suo fidanzato nel sistema di audiodiffusione in aeroporto a Auckland, Nuova Zelanda, dopodiché è arrivata la proposta più romantica che si potesse sognare. Quando Yashraj Chhabra ha iniziato a pensare a come proporre di convolare a nozze alla sua ragazza, Riiya Shukla, gli è venuto in mente qualche film di Bollywood, India, il loro paese di origine.

Come nei film

«Nei film di Bollywood, otto volte su 10, la coppia si incontrava solo all'aeroporto», racconta Chhabra alla CNN «L’attrice se ne va. L’attore correrebbe all’aeroporto per fermarla e vivranno felici e contenti». E nella storia tra Chhabra e Shukla l'aeroporto ha un ruolo molto importante, perché il futuro sposo ha trascorso un mese a pianificare la proposta con l'aiuto del personale aeroportuale.

Relazione a distanza

Shukla, originaria di Auckland, però vive a Melbourne, in Australia, dove lavora per il governo ed i due hanno una relazione a distanza; così Chhabra ha escogitato un piano, organizzando la presenza dei loro cari all'aeroporto di Auckland quando Shukla fosse arrivata per una visita.

Sorpresa all'aeroporto

Quando la ragazza è arrivata allo scalo, Chhabra tramite il sistema di annunci dell'aeroporto ha diffuso la sua romantica dichiarazione, che aveva registrato nei giorni precedenti.

