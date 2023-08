Alessandro Cecchi Paone, matrimonio con Simone Antolini: «Ci sposerà Emma Bonino prima di Natale»

di Redazione Web

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sposano. I due ex naufraghi dell'Isola dei Famosi sono pronti a celebrare il loro matrimonio, infatti il giornalista, nelle ultime ore ha raccontato che a celebrare le loro nozze sarà Emma Bonino. Ma andiamo a vedere quali sono state nel dettaglio le parole del giornalista.

Le parole di Cecchi Paone

«Ci uniremo civilmente, davanti a Emma Bonino, prima di Natale - ha raccontato Cecchi Paone in un'intervista a Chi -.

Una nuova vita per Cecchi Paone che si dice finalmente felice per la sua rinascita. Poi, il giornalista ha aggiunto: «Tra me e Melissa c'è molto affetto. Mi chiama zio oppure Alessandro. È nata in una situazione complessa e questo l'ha resa nell'accezione bonaria del termine, una piccola donna. Pochi giorni fa, in barca, ha visto me e Simone scambiarci delle carezze ed è andata dalla mia ex moglie a dirle: “Zia, hai visto papà e Alessandro quanto si amano?” Un commento spontaneo che dimostra che l’esempio fa la differenza».

